'' பழ.கருப்பையா வந்தபோதும் இதை சொல்லி இருக்கலாமே மேடம்''.. ஸ்ரீபிரியாவை வறுக்கும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் இந்த வார ஹாட் டாபிக் நடிகர் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம்தான். கமல் கனவுடன் ஆரம்பித்த இந்த கட்சியின் கூடாரமே கலைந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது.

கமலின் வலது கரமாகவும், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் துணைத் தலைவராகவும் இருந்து அதிலிருந்து விலகிய மகேந்திரன் பத்மபிரியா உள்ளிட்ட ஒரு பெரும் படையுடன் திமுகவில் இணைந்தார்.

இப்படியெல்லாம் காப்பி அடிச்சா பெயில் ஆயிடுவீங்க - ஸ்டாலினை கிண்டலடிக்கும் ஸ்ரீபிரியா

English summary

Netizens have been condemning Sripriya for teasing Mahendran into joining the DMK. After leaving the makkal needhi maiam Mahendran joined the DMK with a large supporters