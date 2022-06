சாவதை தவிர வேறு வழியில்ல! கண்ணீர் விட்டு கதறிய மீரா மிதுன்! இருந்தும் விடாமல் கலாய்த்த நெட்டிசன்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தன் வளர்ச்சியை யாருக்கும் பிடிக்கவில்லை, ஏதோ ஆதங்கத்தில் பேசிய என் மீது வழக்குப் போட்டதால் சாப்பாட்டிற்கே வழி இல்லை என சூப்பர் மாடல் என தன்னைத் தானே அழைத்துக் கொள்ளும் மீரா மிதுன் கண்ணீர் விட்டு கதறியுள்ள நிலையில் அவரை நெட்டிசன்கள் கடுமையாக ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியில் நடத்தப்பட்ட பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பிரபலமானவர் நடிகை மீரா மிதுன்.

சூப்பர் மாடல் என தன்னைத் தானே கூறிக் கொண்ட அவர் நிகழ்ச்சியில் வெளியேற்றப்பட்டதை தொடர்ந்து நடிகர்கள் குறித்தும் பட்டியலின மக்கள் குறித்து அவதூறாகப் பேசி வீடியோ வெளியிட்டு சர்ச்சையில் சிக்கினார்.

“அந்த ஜாதி பசங்க”.. பட்டியலின மக்கள் குறித்து அவதூறு.. பில்டப் மாடல் மீரா மிதுனுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்

English summary

Netizens have been trolling Meera Mithun, who calls herself a super model, in tears as she says that no one likes her growth and that there is no way to eat because she has sued me for speaking in a derogatory manner.