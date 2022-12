ஹேப்பி நியூர் இயர் 2023..! சென்னையில் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் களைகட்டிய புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சற்று முன்னர் 2022ஆம் ஆண்டு நிறைவுபெற்று, 2023ஆம் ஆண்டு பிறந்துள்ளது. 2023ஆம் ஆண்டு இனிய ஆண்டாக அமைய வேண்டும் என மக்கள் புத்தாண்டை வரவேற்றுள்ளனர். உலகம் முழுவதும் 2023ஆம் ஆண்டை மக்கள் மிகுதியான உற்சாகத்துடன் வரவேற்றுள்ளனர். தமிழ்நாடு உட்பட நாடு முழுவதும் அனைத்து நகரங்களிலும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டியுள்ளன.

மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் ஒவ்வொருவரின் உள்ளங்களிலும், இல்லங்களிலும் நிறையட்டும் என ஒருவொருக்கொருவர் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து, இந்தப் புத்தாண்டை வரவேற்றுள்ளனர்.

வண்ணமயமான வானவேடிக்கைகளுடன் புத்தாண்டை மக்கள் வரவேற்றுள்ளனர். புத்தாண்டை கொண்டாட பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளிலும் முக்கிய நகரங்களில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.. தீவிர பாதுகாப்பு பணிகளில் போலீசார்.. தடுப்புகள் அமைத்து அதிரடி சோதனை!

English summary

The year 2022 was completed a little earlier and the year 2023 was born. People have welcomed the new year as 2023 should be auspicious year. People all over the world welcomed the year 2023 with enthusiasm. New Year celebrations are in full swing in all cities across Tamil Nadu.