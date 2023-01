'வாவ்'.. சென்னையில் புத்தாண்டில் நடந்த சூப்பர் சம்பவம்.. குட்நியூஸ் சொன்ன டிஜிபி சைலேந்திர பாபு

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: சென்னையில் ஒரு விபத்து கூட இல்லாமல் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் நடந்து முடிந்திருப்பதால் போலீஸாருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

மேலும், தமிழகம் முழுவதும் எந்தவித அசாம்பாவித சம்பவங்களும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது நடைபெறவில்லை என்பதும் கூடுதல் சிறப்பாக கருதப்படுகிறது.

இந்நிலையில், புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் போது திறம்பட பணியாற்றியதற்காக போலீஸாருக்கு தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The New Year celebrations in Chennai have been completed without a single accident and the police are being praised. Tamil Nadu DGP Sylendra Babu praised the police for working efficiently during the New Year celebrations.