''வேட்டியை மடிச்சு கட்டுனா எல்லாம் சரியாகிடுமா''.. மு.க.ஸ்டாலினை கிண்டல் செய்த நித்தி.. வைரல் வீடியோ

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக சென்னை உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த 10 நாட்களாக கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. அதுவும் சென்னையை பேய் மழை புரட்டி போட்டு விட்டது என்றே கூறலாம்.

ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு சென்னையும், அதன் புறநகர் பகுதிகளும் வெள்ளத்தில் மிதந்தன. இதனால் சாலை போக்குவரத்து, ரயில், விமான போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. தற்போது சென்னையில் மழை குறைந்து விட்டாலும் வெள்ளம் இன்னும் வடியாத நிலையே நீடிக்கிறது.

தீங்கு நேர்ந்துவிட்டது.. கவலையாக இருக்கிறது.. ட்வீட்டரில் கவலைப்பட்ட பிடிஆர்.. யாரை சொல்கிறார்?

English summary

Nithiyananda has teased Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin over the Chennai floods. Chennai floods could not be an issue. He said the basic problem had not been solved