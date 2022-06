Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடத்த தடையில்லை, ஆனால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் நடத்த வேண்டும் என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனாவால் அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு சிக்கல்? - என்ன சொல்கிறார் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்?

கொரோனா தொற்று அதிகரித்தாலும் 5% பேர் மட்டுமே மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளதால், தீவிர கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்றும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

கூட்டத்துக்கு வரும் அவர்களின் கட்சிக்காரர்களை அவர்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். அதை செய்வார்கள் என நம்புகிறேன் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister Ma.Subramanian said, “There is no ban on holding the ADMK general body meeting due to corona, To be held without any harm to anyone.”