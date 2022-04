தமிழகத்தில் இனி கொரோனா தடுப்பூசி கட்டாயமல்ல.. விரும்பினால் செலுத்திக் கொள்ளலாம்.. தமிழக அரசு

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை திரும்ப பெறுவதாக அறிவித்த நிலையில் தமிழக அரசு தடுப்பூசி செலுத்தி கொள்வது இனி கட்டாயமல்ல என அறிவித்துள்ளது.

நாட்டில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இறுதி முதலே கொரோனா எனும் வைரஸ் தொற்று பரவி வருகிறது. இது முதல் அலை, இரண்டாவது அலை, மூன்றாவது அலை என பரவி வருவதால் நாடு முழுவதும் மாநிலங்களில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப கட்டுப்பாடுகளும் தளர்வுகளும அறிவிக்கப்பட்டு வந்தன.

இனி மாஸ்க், சானிடைசர் தேவையில்லை..! கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் நீக்கம்.. தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு

English summary

Tamil nadu government says that as corona cases dip, there is no mandatory to take coronavirus vaccine in Tamilnadu.