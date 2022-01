"தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கு வேண்டாம்.." ஏன் தெரியுமா? WHO தலைமை விஞ்ஞானி சௌமியா சுவாமிநாதன் உறுதி

Chennai

சென்னை: சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதையும் ஏற்கனவே ஆட்டிப்படைத்து வரும் நிலையில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் உலக நாடுகள் முழுவதும் பரவி தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருகிறது.

இந்தியாவிலும் மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, தெலங்கானா, கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், கேரளா, குஜராத், ஒடிசா என பல்வேறு மாநிலங்களில் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட ஓமிக்ரான் பாதிப்பு உள்ளது. இது தவிர ஓமிக்ரான் காரணமாக நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் உச்சத்தில் சென்று வருகிறது.

World Health Organization chief scientist Soumya Swaminathan has said that there is no need for a full curfew in Tamil Nadu again. she addedThe corona virus continues to evolve. .It will continue to travel with us to the end