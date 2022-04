யாரையும் இழிவுபடுத்தக்கூடாது.. மீறினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை...எச்சரித்த புஸ்சி ஆனந்த்

Chennai

சென்னை: யாரையும் எக்காலத்திலும் இழிவு படுத்தும் வகையில் பத்திரிக்கை , இணைய தளங்களில் போஸ்டர்களின் என எந்தத்தளத்திலும் எழுதவோ, பதிவிடவோ, மீம்ஸ் உள்ளிட்ட எதனையும் இயக்கத்தினர் வெளியிடக்கூடாது என்று விஜய் மக்கள் இயக்க அகில இந்திய தலைவர் புஸ்சி ஆனந்த் கூறியுள்ளார். மீறுபவர்கள் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் புஸ்சி ஆனந்த் எச்சரித்துள்ளார்.

விஜய் நடிக்கும் பீஸ்ட் திரைப்படம் ஏப்ரல் 13 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்தப் படத்தைத்தொடர்ந்து இயக்குநர் வம்சி பைடிபள்ளியுடன் கைகோர்க்கிறார் விஜய். 'தளபதி 66' என அடைமொழியிடப்பட்ட அந்தப் படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடிக்கிறார். அவரது பிறந்த நாளான நேற்று இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

விஜய் ரசிகர்கள் ராஷ்மிகா மந்தனாவை எவ்வளவு தான் வேண்டாம் என சொல்லி வந்தாலும், அவர் தான் விஜய்யின் தளபதி 66 படத்துக்கு ஹீரோயின் என தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த அறிவிப்பை பெரும்பாலான விஜய் ரசிகர்களும் வேறு வழியின்றி ஏற்று வருகின்றனர்.

