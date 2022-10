அக்.15க்குள் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடியாது.. நிரந்தர தீர்வே எங்கள் நோக்கம்.. அமைச்சர் கேஎன் நேரு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: வரும் அக்டோபர் 15ம் தேதிக்குள் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடிவடைய வாய்ப்பில்லை என்று அமைச்சர் கேஎன் நேரு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தங்கசாலையில் உள்ள அரசு மைய அச்சகம் அருகில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி மற்றும் விழிப்புணர்வு வாகனங்களை நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கேஎன் நேரு, அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு துண்டு பிரசுரங்களும் வழங்கப்பட்டன. தொடர்ந்து ரூ.1.91 கோடி மதிப்பில், சென்னை ஏழு கிணறு மலையப்பன் தெரு கழிவுநீரகற்று நிலையத்திலிருந்து புதிய கழிவுநீர் உந்து குழாய் பதிக்கும் பணிகளுக்கு அமைச்சர்கள் அடிக்கல் நாட்டினர்.

அத்துடன், ரூ.1.94 கோடி மதிப்பில், சென்னை, வ.உ.சி சாலையில், ஜட்காபுரம், வால்டாக்ஸ் ரோட்டில் மேம்படுத்தப்பட்ட கழிவுநீரகற்று நிலையத்தை திறந்து வைத்தனர். ரூ.50 லட்சம் மதிப்பில் சென்னை, ஏழுகிணறு, கோவிந்தப்பா தெருவில் புதிய அலுவலக கட்டிடங்களையும் அமைச்சர்கள் திறந்து வைத்தனர்.

English summary

Minister KN Nehru has said that there is no possibility that the rainwater drainage works will be completed by October 15.