'பீரியட்' நேரங்களில் பெண் ஊழியர்களுக்கு விடுப்பு? - மத்திய அரசு அளித்த பதில் என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : அரசுத் துறையில் பணிபுரியும் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்கும் திட்டம் எதுவும் அரசிடம் இல்லை என மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் நலத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

பெண்களுக்கு 'மாதவிடாய்' நேரங்களில் விடுப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்டகாலமாக இருந்து வருகிறது. தனியார் நிறுவனங்கள் சிலவற்றில் இந்த விடுப்புகள் சமீபகாலமாக அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், விழுப்புரம் எம்.பி ரவிக்குமார், மாதவிடாய் விடுப்பு போன்ற விதிகளை மத்திய அரசு செயல்படுத்துகிறதா என லோக்சபாவில் கேள்வி எழுப்பினார்.

அவரது கேள்விக்கு மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் நலத் துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி லோக்சபாவில் எழுத்துப்பூர்வமாக பதில் அளித்துள்ளார்.

6 ஆண்டுகளில் புதிய தொழில்கள் எண்ணிக்கை 15,000 சதவீதம் அதிகரிப்பு: பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

English summary

In reply to the question raised by the Villupuram MP Ravikumar, Union Minister Smriti Irani said no proposal to include menstrual leave in the rules.