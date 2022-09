வடகிழக்கு பருவமழை.. வெள்ள பாதிப்பை தடுக்க என்ன செய்யலாம்? செப்.26ல் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதையடுத்து, அதை எதிர் கொள்வதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வரும் 26ஆம் தேதி அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார். இதில், மூத்த அமைச்சர்கள், தலைமைச் செயலாளர் வெ.இறையன்பு, துறை சார்ந்த செயலாளர்கள் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு நவம்பர் இறுதியில், சென்னையில் பெருமழை பெய்து மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தியது. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தில் மிதந்தன. குடியிருப்புகள் தண்ணீரில் மூழ்கியதால் ஏராளமானோர் திண்டாடிப்போயினர்.

கடந்த சில ஆண்டுகளில் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் உருவான புயல்கள் தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கடும் சேதத்தை ஏற்படுத்தின. ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் சென்னையில் மழை காலங்களில் தண்ணீர் தேங்குவதும் வாகனப் போக்குவரத்தில் பாதிப்பது ஏற்படுவதும் தொடர்கதையாக இருந்து வருகிறது.

இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு, தமிழக அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

English summary

North east Monsoon: Chief Minister Stalin's discuss with Minister on September 26 After the onset of North East Monsoon in Tamil Nadu, Chief Minister M.K.Stalin will hold a consultation with the officials on the 26th regarding the precautionary measures to deal with it. In this, senior ministers, chief secretary and Chennai Corporation officials are going to participate.