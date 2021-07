இல்லதரசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி.. பெரிய அளவில் குறைந்தது சமையல் எண்ணெய் விலை!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : கடந்த மாதம் வரை கடுமையாக உயர்ந்து வந்த சமையல் எண்ணெய் விலையை குறைக்கும் நோக்குடன் மத்திய அரசு இறக்குமதி வரியை குறைத்துள்ளது. இதன் காரணமாக பாமாயில் விலை ஒரு லிட்டர் 120 ரூபாய் என்கிற அளவிற்கு சரிந்தள்ளது. இதேபோல் மற்ற சமையல் எண்ணெய் விலைகளும் சரிந்துள்ளது,

இந்தியாவில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் ஊரடங்கு காரணமாக வேலையை இழந்து வருவாயை இழந்து தவித்து வருகிறார்கள் மக்கள்.

ஆனால் இப்படியான சூழலில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக சமையல் எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்து வந்தது மக்களிடையே கவலையை அதிகரித்தது. பெட்ரோல் டீசல், சமையல் கேஸ் உடன் சமையல் எண்ணெய் விலையும் உயர்ந்தது மக்களை துயரத்தில் ஆழத்தியது.

English summary

good news for women: the central government has reduced import duty on cooking oil in a bid to reduce the price of palm oil, many oil price fall sharply in july