முற்றுப்புள்ளி வைக்க ரெடியான எடப்பாடி.. பளிச் மூவ்! “ஒரு முடிவோடதான் இருக்கீங்க போல” சிரித்த ஓபிஎஸ்!

சென்னை : எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் விவகாரத்தில் சபாநாயகர் தான் உரிய முடிவு எடுக்க வேண்டும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பிய அழைப்புக்கு அதிமுக சார்பில் யார் பங்கேற்பது என முடிவு செய்து அறிவிக்கப்படும் என்றும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "ஏதோ முடிவோட தான் வந்திருக்கீங்க போல" என சிரித்தபடி தெரிவித்தார் ஓபிஎஸ்.

எதிர்க்கட்சி துணைத்தலைவர் இருக்கை தொடர்பாக சபாநாயகருடன் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் இன்று சந்தித்து கடிதம் அளித்தனர்.

சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் தமிழக சட்டப்பேரவை இன்று காலை 10 மணிக்கு கூடியது. 2023ஆம் ஆண்டிற்கான முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின் 2ஆம் நாள் கூட்டம் தொடங்கிய பின் இரங்கல் தீர்மானம் முடிந்து அவை நாளை வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

AIADMK coordinator O. Panneerselvam has said that Assembly speaker should take the appropriate decision on the matter of deputy leader of opposition. To the questions raised by reporters, OPS said with a smile, "It seems you have come with some target".