சூழ்ந்த செய்தியாளர்கள்.. ‘ஒரே வரி’யில் பதில்.. உடனே காருக்கு போய்ட்டாரே..! ஓபிஎஸ் சொன்ன விஷயம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் இன்று ஐகோர்ட் அளித்த தீர்ப்பு பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், தீர்ப்பு பற்றி ஒரே வரியில் கூறியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்தது சென்னை ஐகோர்ட் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு. அதன்படி, தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் தீர்ப்பையடுத்து, ஓபிஎஸ்ஸின் அடுத்தகட்ட நகர்வு என்னவாக இருக்கும் எனக் கேள்வி எழுந்தது. இந்நிலையில், செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு ஒரே வரியில் பதில் சொல்லிவிட்டு, காரில் ஏறினார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

English summary

O.Panneerselvam said that an appeal will be filed in the Supreme Court against the judgement given by the Madras High Court on admk general Committee meeting case.