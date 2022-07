ரத்தகளறியான ராயப்பேட்டை..ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் மோதல் - ஓபிஎஸ் வாகனம் மீது கல்வீச்சு

Chennai

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெறும் நிலையில் அதிமுக அலுவலகம் முன்பு ஓபிஎஸ் மற்றும் இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கற்களை வீசியும் கம்புகளை வீசியும் தாக்கியதால் பதற்றம் உருவானது. ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆதரவாளருக்கு கத்தி குத்து விழுந்துள்ளதாகல் ராயப்பேட்டை ரத்தக்களறியாக மாறியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிச்சாமி வானகரம் சென்றுள்ள நிலையில் அதிமுக தலைமை அலுவலகம் நோக்கி வந்த ஓ. பன்னீர் செல்வம் வாகனம் மீது கற்கள் வீசப்பட்டது. ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் வாகனம் அவ்வை சண்முகம் சாலையில் நிறுத்தப்பட்டது. காவல்துறையினர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு பாதுகாப்பு வழங்கினர்.

அதிமுக பொதுக்குழு நடைபெறும் இடத்திற்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி சென்றுள்ளதால் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்துள்ளார். ராயப்பேட்டையே ரத்தகளறியாக காணப்படுவதால் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

AIADMK General Committee meeting is expected to be held today or not, in front of AIADMK office, supporters of OPS and EPS are attacking by pelting stones and throwing sticks. A supporter of O. Panneer Selvam was stabbed.