நீதிபதி மீது ஓபிஎஸ் பரபர புகார்.. இன்றும் வறுத்தெடுத்த கிருஷ்ணன் "உடனே மாத்துங்க”- மீண்டும் முறையீடு

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் நீதிபதியை மாற்றக் கோரி ஓபிஎஸ் தரப்பு மீண்டும் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியிடம் முறையிட்டுள்ளது. தனது செயல் கீழ்த்தரமானது என நீதிபதி விமர்சித்திருப்பதால் வழக்கை வேறு அமர்வுக்கு மாற்றவேண்டும் என ஓபிஎஸ் மீண்டும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கை விசாரிக்கும் தன்னை மாற்ற வேண்டும் என தலைமை நீதிபதிக்கு மனு அளித்த ஓ.பி.எஸ் தரப்புக்கு நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

நீதிபதியை மாற்றக் கோரும் நடவடிக்கை நீதித்துறையை களங்கப்படுத்தும் செயல் மட்டுமல்ல, கீழ்த்தரமான செயல் எனவும் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தார் நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி. இந்நிலையில், மீண்டும் சென்னை ஐகோர்ட் தலைமை நீதிபதி முனீஷ்வர்நாத் பண்டாரியிடம் ஓபிஎஸ் தரப்பு புகார் அளித்துள்ளது.

English summary

O.Panneerselvam has again appealed to Chief Justice of Chennai High Court seeking transfer ADMK General Committee case to another session, after the judge has criticized OPS actions.