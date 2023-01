2 மாஜிக்களுக்கு முக்கிய பதவி.. அதிரடியில் ஓபிஎஸ்! ஒருபக்கம் சுப்ரீம் கோர்ட்.. ஷாக்கான எடப்பாடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் பரபரப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், புதிதாக நிர்வாகிகளை நியமனம் செய்து அதிரடி காட்டி வருகிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். தற்போது, முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்களை இருவரை அமைப்புச் செயலாளர்களாக நியமித்துள்ளார் ஓபிஎஸ். எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தொடர்ச்சியாக திமுக அரசுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தி வரும் சூழலில், தமிழகம் முழுவதும் பொறுப்பாளர்களை நியமித்து வருகிறார் ஓபிஎஸ்.

ஓபிஎஸ் தனது அணியில் தொடர்ந்து மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் நியமனம் குறித்து அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார். அந்த வகையில் கடந்த 1ஆம் தேதி அதிரடியாக ஒரே நாளில் 1910 நிர்வாகிகளை நியமித்தார்.

இந்நிலையில், தற்போது இரண்டு மாஜி எம்.எல்.ஏக்களை அதிமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர்களாக நியமித்துள்ள ஓபிஎஸ், அணிகளின் மாநில நிர்வாகிகளையும் நியமித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

O.Panneerselvam is showing action by appointing new administrators while the AIADMK general committee case trial is going on in the Supreme Court. Currently, OPS has appointed two former MLAs as organizational secretaries.