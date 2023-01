குலதெய்வம் பேச்சியை வணங்கி ஆட்டத்தை தொடங்கும் ஓபிஎஸ்.. “வேட்பாளர் யார்?” சூடுபிடிக்கும் இடைத்தேர்தல்

இடைத்தேர்தல் பரபரப்புக்கு மத்தியில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது குலதெய்வம் பேச்சியம்மன் கோவிலுக்குச் சென்றுள்ளார்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் அணிகள் வேட்பாளர் தேர்வில் மும்முரம் காட்டி வருகின்றன. இந்நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் தரிசனம் மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து, தனது குலதெய்வமான செண்பகத்தோப்பு பேச்சியம்மன் கோவிலுக்கு சென்று பூஜை செய்தார்.

எப்போதும், தேர்தல் நேரத்தில் தனது குலதெய்வம் கோவிலுக்குச் சென்று ஆசி பெற்ற பின்னரே தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபடுவார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

அந்தவகையில், ஈரோடு இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் இன்னும் அறிவிக்கப்படாத நிலையில் ஓபிஎஸ் தனது குலதெய்வம் கோவிலுக்குச் சென்றுள்ளது கவனம் பெற்றுள்ளது. தொடர்ந்து, தனது ஈரோடு இடைத்தேர்தல் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்துவார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அமமுக போட்டி..டிடிவி தினகரன் உறுதி..நாளை வேட்பாளர் அறிவிக்க வாய்ப்பு!

English summary

EPS and OPS teams are busy selecting candidates for Erode East by-election. In this case, O. Panneerselvam had darshan at Srivilliputhur Andal temple today. Subsequently, it has been reported that he is going to his ancestral deity Senbagathoppu Pechiyamman temple.