பொதுச் செயலாளரா? ஜெயலலிதாவுக்கு மட்டும் தான்! இதை மாற்ற ‘அவங்க’ யார்? கொந்தளித்த ஓபிஎஸ்! இது தானா?

Chennai

சென்னை : அதிமுகவின் நிரந்தர பொதுச்செயலாளர் ஜெயலலிதா மட்டும் தான் எனவும், இதனை மாற்ற யாருக்கும் உரிமை இல்லை என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது என சென்னையில் பேசிய ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பைச் சேர்ந்த சிலர் ஓபிஎஸ் பக்கம் சாய்ந்து வரும் நிலையில், தற்போது அவரால் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ சந்திரசேகரன் தலைமையில் சுமார் 200 பேர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் முன்னிலையில் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

நாமக்கல் மாவட்டம், சேந்தமங்கலம் மலைவாழ் மக்களுக்கான சட்டசபை தொகுதியில், ஒரு முறை திமுகவிலும், மற்றொரு முறை அதிமுக எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் சந்திரசேகரன். தற்போது பல கவுன்சிலர்கள், பஞ்சாயத்து தலைவர்களுடன் ஓபிஎஸ் அணியில் ஐக்கியமாகியுள்ளார்.

Speaking in Chennai, O. Panneerselvam has severely criticized the Edappadi Palaniswami team saying that Jayalalithaa is the only permanent general secretary of AIADMK and no one has the right to change it.