எடப்பாடிக்கு எதிராக ரகசிய பிளான்.. தொண்டர்களை கவர ‘அந்த விஷயம்’ ஆதரவாளர்களிடம் ஓபிஎஸ் பேசியது என்ன?

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் தரப்பினர் இடையே பனிப்போர் நிகழ்ந்து வரும் நிலையில், இருவரும் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தனக்கு கட்சி நிர்வாகிகள் மத்தியில் இருக்கும் ஆதரவைக் காட்டி, பொதுச் செயலாளராகப் பொறுப்பேற்க எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டது ஓ.பி.எஸ் தரப்பை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசித்து வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இரட்டைத் தலைமையே நீடிக்க வேண்டும் என பெரும்பாலானோர் வலியுறுத்தும்படி செய்ய வேண்டும் என தனது ஆதரவாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

As the Cold War between the OPS and the EPS continues over the AIADMK's single leadership debate. O.Panneerselvam is reported to have instructed his supporters to persuade the majority to continue with the dual leadership.