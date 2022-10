அதிமுகவில் இன்னும் நான் தான் ’தலை’! ‘டெல்லியை’ கை காட்டும் ஓபிஎஸ்! கடுப்பான எடப்பாடி பழனிசாமி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் தனக்கு எதிராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்தாலும் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும், பொருளாளராகவும் தொடர்வதாகவும் விரைவில் அதிமுகவின் முழு அதிகாரமும் தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் வரும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களிடம் ஆறுதல் கூறி வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பாகி வருகிறது உட்கட்சி நிகழ்வுகள்.

இதனிடையே எடப்பாடி பழனிசாமுக்கு எதிராக போர் கொடி தூக்கி உள்ளார் முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமாக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம். நீதிமன்றம் வரை சென்றும் பொதுக்குழுவை நிறுத்த முடியாத நிலையில், தற்போது வரை போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்.

There are reports that O. Panneerselvam is consoling his supporters that soon the full power of the AIADMK will come under his control, even though Edappadi Palanichamy is actively working against him in the AIADMK, he will continue as the party's coordinator and treasurer.