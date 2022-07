'எல்லாத்தையும் ‘மேல’ இருக்கவங்க பாத்துப்பாங்க’! இனி என் பாதை சிங்கப் பாதை! அதிரடி ஆலோசனையில் ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : டெல்லியில் குடியரசு தலைவர் பிரிவு உபச்சார விழாவுக்குச் சென்ற அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் அமித்ஷா ஆகியோர் நேரம் ஒதுக்க மறுத்ததாக தகவல் வெளியான நிலையில், உற்சாகமடைந்துள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் சென்னையில் தனது ஆதரவாளர்களுடன் தொலைபேசி மூலம் தீவிர ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அடுத்தடுத்து நிர்வாகிகள் நியமனம் உள்ளிட்ட அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் முற்றிய நிலையில் அக்கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களால் ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

பதவியேற்ற அதே மேடையிலேயே கட்சியில் தனக்கு எதிராக செயல்பட்டு வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை நீக்குவதற்கான தீர்மானம் முன்மொழிக்கப்பட்டு, அது நிறைவேற்றப்பட்டது. இதையடுத்து ஓ.பன்னீர்செல்வம், வைத்தியலிங்கம், வெல்லமண்டி நடராஜன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கட்சியிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டனர்.

ஆள் இல்லாத கடையில் டீ போடுகிறாரே.. ஓபிஎஸ்-ஐ கடுமையாக விமர்சித்த ஜெயக்குமார்

English summary

While it was reported that Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah refused to spare time to meet AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palanichamy, who went to the President's party in Delhi, there are reports that the excited O. Panneerselvam is holding intensive consultations with his supporters over the phone in Chennai and is planning to take action including the appointment of administrators. .