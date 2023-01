ஓபிஎஸ் தாயாருக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை.. தகவல் கேட்டதும் தேனிக்கு விரைந்த ஓபிஎஸ்! பரபரப்பு

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தாயார் பழனியம்மாள் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக, தேனியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். தனது தாயாரை காண்பதற்காக சென்னையிலிருந்து தேனிக்கு விரைந்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள ஈபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் மோதலைத் தொடர்ந்து, தனது அணியில் மாநிலம் முழுவதும் நிர்வாகிகளை நியமித்து அதிரடி காட்டி வரும் ஓபிஎஸ் வாரம் ஒருமுறையாவது தனது சொந்த ஊருக்குச் சென்று ஆதரவாளர்களைச் சந்தித்து ஆலோசித்து வருகிறார்.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னையில் இருந்து வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், தனது தாயார் உடல்நிலை மோசமானதைத் தொடர்ந்து, காரில் தேனிக்கு சென்று கொண்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

AIADMK coordinator O. Panneerselvam's mother Palaniammal has been admitted to a private hospital in Theni due to ill health. O.Panneerselvam rushed to Theni from Chennai to see his mother.