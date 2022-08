எங்கண்ணே அவர காணோம்? எடப்பாடி அணியிலிருந்து விலகிச் செல்லும் ‘தலைகள்’? வலைவீசும் ஓபிஎஸ் தரப்பு..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த குறிப்பாக முக்குலத்தோர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கே முக்கியத்துவம் வழங்குவதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில் அவர் மீது அதிருப்தியில் இருக்கும் சில மூத்த தலைவர்கள் கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டாத நிலையில் அவர்களை வளைக்க ஓபிஎஸ் தரப்பு திட்டமிட்டுள்ளது என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவின் அதிகாரப் போட்டி தொடர்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகிய இருவருக்கும் மோதல் வெடித்து தற்போது பூதாகரமாக கிளம்பி இருக்கிறது. இனிவரும் காலங்களில் இருவரும் ஒன்று சேர வாய்ப்பில்லை என நீதிமன்றத்திலேயே தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

இரட்டை தலைமை முறை ஒழிக்கப்பட்டு ஒற்றை தலைமை வேண்டும் என்ற குரல் இழந்த போது கட்சியில் தனக்கான செல்வாக்கு குறைந்ததை உணர்ந்து கொண்ட ஓபிஎஸ் தரப்பு திடீரென அதிரடி நடவடிக்கைகளை கையில் எடுத்தது.

It has been reported that Edappadi Palanichami, who has been elected as the interim general secretary of AIADMK, has been complaining that he is giving importance to the people from the southern districts, especially those belonging to the mukkulathor community.