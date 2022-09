இதென்ன ட்விஸ்ட்டு.. ‘வேலையில் இறங்கிட்டோம்’- எடப்பாடிக்கு ஷாக் கொடுத்த ஓபிஎஸ் டீம்! அதிமுகவில் பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் ஆகியுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, விரைவில் தேர்தலை அறிவித்து பொதுச் செயலாளர் ஆகலாம் என திட்டமிட்டு வரும் சூழலில், ஓபிஎஸ் தரப்பின் மூவ்கள், ஈபிஎஸ்க்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

பொதுக்குழு வழக்கில் கிடைத்த சாதகமான தீர்ப்பில், நிமிர்ந்து உட்கார்ந்திருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் அடுத்த முக்கியமான நகர்வு 'பொதுச் செயலாளர்' பதவிக்கான தேர்தலை நடத்துவது தான்.

பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கான தேர்தலை நடத்துவதற்கு ஓபிஎஸ் தரப்பு நீதிமன்றம் மூலம் முட்டுக்கட்டை போடும் என்றுதான் எதிர்பார்த்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஆனால், ஓபிஎஸ் தரப்போ, பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்தும் வேலையில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், தேர்தலில் நின்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெல்வார் என்றும் பேசத் தொடங்கியிருப்பது ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளது.

As Edappadi Palanisamy planning to declare elections soon and become ADMK general secretary, the moves of OPS have shocked EPS. O Panneerselvam's side has started talking about conducting general secretary election.