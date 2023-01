ஒன்னும் பண்ண முடியாது! எம்ஜிஆர் பிறந்தநாளில் ஓபிஎஸ் மகன் கொடுத்த ஷாக் தகவல்! எம்ஜிஆரே சொல்லிட்டாரே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற இறுதி விசாரணையில் இருக்கும் நிலையில் கட்சி விதிகளை அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மாற்ற முயற்சிக்கும் தீய சக்திகளுக்கு கண்டனம் தெரிவிப்பதாக ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் மகனான ஜெயபிரதீப் எம்ஜிஆர் வகுத்த விதிகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

சென்னையில் ஜூலை 11-ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக் குழுக் கூட்டம் தொடா்பாக ஓ.பன்னீா்செல்வம் டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணையில் இருந்து வருகிறது.

அதே நேரத்தில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தெடுக்கப்பட்டது செல்லும் என்ற உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பால் கட்சி தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்பதோடு அவர் விடுத்த அறிவிப்புகளும் செல்லத்தக்கதாகி விட்டது.

ஓபிஎஸ், இபிஎஸ்ஸை நேரில் சந்திப்பேன்.. எம்ஜிஆர் பிறந்த நாளில் சசிகலா போட்ட குண்டால் அதிரும் அதிமுக!

English summary

While the case related to the AIADMK single leadership issue is in the final hearing of the Supreme Court, O. Panneerselvam's son Jayapradeep has published the MGR rules of the party, condemning the evil forces who are trying to change the rules of the party by using power.