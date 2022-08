அடி மடியிலேயே கை வைக்கும் ஓபிஎஸ்! இப்போதைக்கு ‘இது தான்’ முக்கியம்! ஓபிஎஸ் கையிலெடுக்கும் அஸ்திரம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் பொதுக்குழு வரை தனது அஸ்திரங்கள் அனைத்தும் வீணான நிலையில் தற்போது உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு மூலம் மீண்டும் ஃபார்முக்கு வந்துள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில், சசிகலா டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை சந்திப்பதை விட வேறு ஒரு முக்கிய திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளதாகவும் அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறுகின்றனர் தேனி ஆதரவாளர்கள்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுகவில் நடைபெற்று வரும் அதிகார மோதல்களுக்கு அளவே இல்லாமல் போய்விட்டது என புலம்புகின்றனர் அந்த கட்சியில் நீண்ட காலமாக பயணிக்கும் அடிமட்ட தொண்டர்கள்.

முதலில் சசிகலா, பிறகு டிடிவி தினகரன், தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி, நீண்ட காலமாகவே ஓ பன்னீர்செல்வம் என ஆளுக்கு ஒரு மூலையில் நின்று கொண்டு அதிமுகவில் அதிகார யுத்தம் நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

In order to put pressure on O. Panneerselvam Edappadi Palaniswamy side, Theni supporters say that Sasikala has taken up an important project other than meeting TTV Dinakaran and that progress is being made.