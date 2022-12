புண்படுத்திட்டே இருக்கீங்க..டெல்லிக்கு பறக்கும் ஓபிஎஸ்! ’மெயின்’ தலையிடம் ஒரே புலம்பலாம்! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் பாஜக ஆதரவு தங்கள் தரப்புக்கு தான் இருக்கிறது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறிவரும் நிலையில் தொடர்ந்து பாஜக தலைமை மத்திய அரசு மூலம் எடப்பாடிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வருவது அவரை கடும் அதிருப்தியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. இந்த நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை நேரில் சந்தித்து பேச இருப்பதாக தேனி தரப்பினர் கூறியிருக்கின்றனர்.

அதிமுக எனும் அரசியல் களத்தில் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இடையேயான ஆடு புலி ஆட்டம் தொடர்ந்து தீவிரமடைந்து வருகிறது. ஜெயலலிதா எனும் ஒற்றை ஆளுமை இருந்த இடத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்பதே இருவரது எண்ணமாக இருக்கிறது.

மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம், பொதுக்குழு, பேட்டி, அறிக்கைகள், ஆர்ப்பாட்டம், பொதுக்கூட்டம் என தங்களால் முடிந்த அளவுக்கு இருவருமே தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்தாலும் அதிமுகவை பொறுத்தவரை தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் கை தான் ஓங்கி இருக்கிறது.

English summary

While O. Panneerselvam is saying that the support of the BJP is only for his side in the AIADMK single leadership issue, the fact that the BJP leadership continues to support Edappadi through the central government has left him deeply dissatisfied. At this stage, the Theni side has said that they will meet Home Minister Amit Shah in person regarding this issue.