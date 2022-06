‘இணைந்த கைகள்’ டிடிவி தினகரனை சந்திக்கும் ஓபிஎஸ்? வீட்டை சுற்றி போஸ்டர்களை பாருங்க! படையெடுப்பாம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கிட்டத்தட்ட 99 % நிர்வாகிகள் எடப்பாடி தரப்புக்கு ஆதரவாக இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், பொதுக்குழுவை நடத்த விடாமல் தடுப்பதற்காக ஓ.பன்னீர்செல்வம் டிடிவி தினகரனை சந்தித்து பேச இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் 8-வது நாளாக தனித்தனியே ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர். சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள இபிஎஸ் வீட்டில் அதிமுக மூத்த தலைவர் தம்பிதுரை உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் இன்று ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

வெல்லமண்டி நடராஜன், மனோஜ் பாண்டியன், எம்.பி.தர்மர் ஆகியோர் ஓபிஎஸ் இல்லத்தில் ஆலோசனை நடத்திய நிலையில் , ஓபிஎஸ் தரப்பு நிர்வாகிகள் பலர் இபிஎஸ் தரப்புக்கு தாவி வருகின்றனர்.

OPS: ஒற்றை தலைமை கூடாது.. இரட்டை தலைமைதான் தொடர வேண்டும்.. வெடித்து சீறி ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேட்டி

English summary

With nearly 99% of executives reportedly in favor of the Edappadi faction, it has been reported that O. Panneerselvam will meet TTV Dhinakaran to prevent him from holding a general body meeting.