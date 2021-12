இந்த ஸ்பீடில் போனா மார்க்கெட்டுக்கு வருமா? ஓலா இ பைக் தயாரிப்பில் சிக்கல்.. என்னதான் நடக்கிறது?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: இந்திய வாகன மார்க்கெட்டில் தற்போது இ பைக்குகள் மிகப்பெரிய கவனத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இ

பைக்குகளை வாங்குவதற்கு இளைஞர்கள் இடையே ஆர்வம் அதிகரித்து உள்ளது. அதிலும் ஓலா நிறுவனம் கொண்டு வரும் இ பைக் மிகப்பெரிய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்து உள்ளது.

இந்த நிலையில்தான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய பைக் உற்பத்தி ஆலையை ஓலா நிறுவனம் கிருஷ்ணகிரியில் அமைத்துள்ளது. இங்கு தற்போது ஓலா இ ஸ்கூட்டர் உற்பத்தி பணிகள் தற்போது நடந்து வருகிறது. மொத்தம் 2400 கோடி செலவில் உலகிலேயே மிகப்பெரிய இ ஸ்கூட்டர் மையமாக இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

10 ஆயிரம் பேர் ஒரே நேரத்தில் வேலை பார்க்கும் வகையில் இந்த ஓலா உற்பத்தி மையம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. ஜூலை 15ம் தேதி இதன் ப்ரீ புக்கிங் தொடங்கப்பட்ட போதே ஒரே நாளில் 1 லட்சம் பேர் இங்கு பைக்குகளை புக் செய்தனர்.

குட்நியூஸ்.. முழுக்க முழுக்க பெண்களால் நடத்தப்படும் கிருஷ்ணகிரி ஓலா தொழிற்சாலை.. 10000 பேருக்கு வேலை

English summary

Ola Bike Factory not so fast as expected in production, But CMO comes with an different explanation.