டிசம்பர் 30ஆம் தேதி புதுச்சேரியில் பாமக புத்தாண்டு பொதுக்குழு! அன்புமணி ராமதாஸ் அறிவிப்பு!

சென்னை: பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் புத்தாண்டு பொதுக்குழு வரும் 30ஆம் தேதி புதுச்சேரியில் நடைபெறும் என அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார்.

இந்த ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட கட்சி வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்படுவதுடன் 2023-ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணித்திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படும் எனக் கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக அன்புமணி ராமதாஸ் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

Anbumani Ramadoss has announced that the New Year General Assembly of the PMK will be held in Puducherry on the 30th.