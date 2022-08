ஓபிஎஸ் என்னோட சித்தப்பா! போட்டோஷாப்பில் விழுந்த ‘சிவா’! ஒரு கோடியை ஏப்பம் விட்ட ’சர்க்கரை’! ஷாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அருகே முன்னாள் துணை முதல்வரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது சித்தப்பா எனக்கூறி போலியாக புகைப்படங்களை தயாரித்து ஒரு கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்த நபரை கைது செய்யும் பணியில் காவல்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அரசு உள்ளூர் வார்டு கவுன்சிலர் முதல்வர் வரை தனக்கு அனைவரையும் தெரியும் என பந்தா காட்டி பலரின் பணத்தை ஆட்டைய போட்டு சுகபோக வாழ்வு வாழும் மோசடி பேர்வழிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

பெரும்பாலான சாமானிய மக்கள் எப்படியாவது அரசு வேலை வாங்கி விட்டால் தங்கள் வாழ்வில் மாற்றம் ஏற்படும் என எண்ணி பணம் கொடுத்தாவது அதனை பெற்று விட வேண்டும் என துடிப்பது வழக்கம்தான்

