"விவசாயிகளுடன் ஒரு நாள்.." தமிழகத்தில் அறிமுகமாகிறது புது திட்டம்: சட்டசபையில் அறிவித்த அமைச்சர்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை நேருக்கு நேர் சென்று அறிந்து அதற்கு தீர்வு காண, "விவசாயிகளுடன் ஒரு நாள்" என்ற திட்டம் கொண்டு வரப்படுவதாக அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே பன்னீர் செல்வம் அறிவித்தார்.

தமிழக சட்டசபைக் கூட்டத்தொடரில் இன்றைய தினம் கால்நடை, வேளாண் மற்றும் மீன்வளம் ஆகிய துறைகளின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.

அப்போதுதான் இது குறித்த அறிவிப்பை விவசாயத் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர் செல்வம் அறிவித்தார்.

