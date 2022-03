கொளுத்தும் வெயில்.. வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் மழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை மையம் கொடுத்த அப்டேட்.!

Chennai

சென்னை : தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் எனவும், தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

ஊட்டி வானிலை நிலவரத்தை பொறுத்தளவில் பகல் நேரத்தில் அதிகபட்சமாக 24 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் வாட்டி வருகிறது.

தமிழகத்தில் கோடை காலம் துவங்குவதற்கு முன்னதாக தற்போது மார்ச் மாதத்திலேயே மாநிலம் முழுவதும் கடும் வெயில் கொளுத்தி வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்த நிலையில் மீண்டும் வெயில் கொளுத்தி வருகிறது. இதனால் மக்கள் கடும் இன்னலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

The Met Office has forecast dry spells in Tamil Nadu and Pondicherry, while light showers are likely in the coastal districts of southern Tamil Nadu and adjoining districts of the Western Ghats. Ooty weather become hot now.