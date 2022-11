2 நாள் மழைக்கே இற்றுப்போயிடுச்சாம் தமிழகம்.. இடியாய் தடதடக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

Chennai

சென்னை: 2 நாள் மழைக்கே தமிழகம் இற்றுப் போய்விட்டதாகவும் வாய்ச்சொல் வீரர்களால் மக்கள் அல்லல் படுவதாகவும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

இனியும் திமுக அரசை நம்பாமல் மக்கள் தங்களை தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

Leader of Opposition Edappadi Palaniswami has criticized that Tamil Nadu has been drowned after 2 days of rain and people are being harassed by verbal warriors.