சட்டசபையில் இன்று..ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி..! 'திரிசூலத்துடன்' பாய தயாராக உள்ள எதிர்க்கட்சிகள்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: நடப்பாண்டின் முதல் சட்டசபை கூட்டத்தொடர் திங்கட்கிழமை தொடங்கிய நிலையில், வரும் 13ம் தேதி வரை கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இன்றும் நாளையும் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெறும். இந்த விவாதத்தில் முக்கியமான மூன்று பிரச்னைகளை கையில் எடுக்க எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன.

தமிழ்நாடு சட்டசபை மரபின்படி ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் உரையாற்றுவார். அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 176வது சட்டப்பிரிவின்படி இந்த உரையை ஆளுநர் நிகழ்த்துவார். உரையை ஆளுநர் வாசித்தாலும், அதனை தமிழ்நாடு அரசுதான் தயாரித்து கொடுக்கும். இதில் நடப்பாணடில் அமல்படுத்தப்பட உள்ள திட்டங்கள், அரசின் சாதனைகள், கோட்பாடுகள் போன்றவை இடம்பெற்றிருக்கும். இந்த உரையுடன் முதல் நாள் கூட்டத்தொடர் முடிந்துவிடும்.

அடுத்த நாள் இரங்கல் கூட்டம் நடத்தப்படும். இதனையடுத்து நடப்பாண்டின் சட்டமன்றத் கூட்டத் தொடரை எத்தனை நாட்கள் நடத்தலாம் என்றும் முடிவெடுக்கப்படும். பின்னர் இரண்டாவது நாளும் அவை ஒத்தி வைக்கப்படும். மூன்றாவது நாளில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெறும். இந்த விவாதத்தில் எதிர்க்கட்சியினரும், ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்களும் பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவிப்பார்கள். அதன் பின்னர் இறுதியாக முதலமைச்சர் உரையாற்றுவார். இதுதான் சட்டமன்ற மரபாகும்.

English summary

While the first assembly session of the current year started on Monday (January 09), it has been announced that the session will be held till the 13th. In this case, the debate on the resolution of thanks to the governor's speech will be held today and tomorrow. The opposition parties are planning to take up three main issues in this debate.