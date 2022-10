திமுக திட்டங்களை பொறுக்க முடியவில்லை.. அமைச்சர்கள் பேச்சை பெரிதாக்க இதுதான் காரணம்.. அப்பாவு கருத்து

Chennai

சென்னை: திமுக அரசின் நல்ல திட்டங்களை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் அமைச்சர்கள் பேச்சு வழக்கில் பேசுவது கூட பெரிதாக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் அப்பாவு விமர்சித்துள்ளார்.

அண்மையில் திமுக பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய உயர்கல்வி துறை அமைச்சர் பொன்முடி, 'இப்போ பஸ்ல எப்டி போறீங்க? இங்க இருந்து எங்க போக வேணும்னாலும் ஓசி. ஓசி பஸ்ல தான போறீங்க' என பேசினார்.

இந்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் சர்ச்சையான நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். ஓசி என குறிப்பிட்டு பெண்களுக்கான இலவச பயண திட்டத்தை அமைச்சர் கொச்சைப்படுத்திவிட்டதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்தனர்.

Speaker Appavu Said Oppostion Couldn't tolerate the good plans of the DMK government. that's why speeches of the ministers are magnified.