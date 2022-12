சூடுபிடிக்கும் கேம்.. பண்ருட்டி ராமசந்திரன் தலைமையில் மா.செக்கள் கூட்டம்! ஓபிஎஸ் டீம் பரபர அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை : பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தலைமையில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் வரும் 21ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு அறிவித்துள்ளது.

ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலுக்கு மத்தியில், புதிதாக நிர்வாகிகளை நியமிப்பதில் வேகம் காட்டி வந்தார் ஓபிஎஸ். தற்போது கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் நிர்வாகிகளை நியமித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், வரும் டிசம்பர் 21ஆம் தேதியன்று அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என ஓபிஎஸ் ஒப்புதலோடு அறிவிக்கப்படுவதாக தலைமைக் கழகம் சார்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

O. Panneerselvam faction side has announced that AIADMK district secretaries' consultation meeting will be held on the 21st under the leadership of Panruti Ramachandran.