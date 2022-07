தூக்கி எறியப்பட்ட ஓபிஎஸ்! ’நிகழ்கால பரதனுக்கு’ வந்த சோதனை! பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டாடும் ர.ர.க்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர், பொருளாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளிலிருந்து முன்னாள் முதல்வரான ஓபிஎஸ் நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நாளிதழ்களில் கொடுக்கப்பட்ட படம் ஒன்றை அவரது ஆதரவாளர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

அதிமுகவின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதா என்று இருந்த விதிமுறை அதிமுக பொதுக்குழுவில் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் பலத்த எதிர்ப்பை மீறி எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

அதிமுகவில் இருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை நீக்க பொதுக்குழுவில் சிறப்புத் தீர்மானத்தை நத்தம் விஸ்வநாதன் கொண்டுவந்த நிலையில், அது பொதுக்குழுவால் நிறைவேற்றப்பட்டு திமுக ஒருங்கிணைப்பாளர், பொருளாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளிலிருந்து முன்னாள் முதல்வரான ஓபிஎஸ் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

While the former chief minister OPS has been removed from the posts of AIADMK coordinator and treasurer, his supporters are publishing a picture on social media that was given in newspapers a few years ago.