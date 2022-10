ஜெயலலிதாவை வெளிநாட்டுக்கு அழைத்து போகலாம் என ஓபிஎஸ் இந்த 2 பேரிடம் சொன்னார்.. போட்டு உடைத்த ஜேசிடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஜெயலலிதாவை உயர் சிகிச்சைக்கு வெளிநாட்டுக்கு அழைத்துச் செல்லலாம் என ஓ.பன்னீர்செல்வம், முன்னாள் அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர் எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோரிடம் நேரடியாகவே கூறினார் எனக் கூறி பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான ஜேசிடி பிரபாகர்.

ஜெயலலிதா மர்ம மரணம் தொடர்பான விசாரணைக்காக அமைக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கை நேற்று வெளியிடப்பட்ட நிலையில், அதில் பல்வேறு பகீர் தகவல்கள் வெளிப்பட்டன.

ஜெயலலிதாவை உயர் சிகிச்சைக்காக வெளிநாட்டுக்கு அழைத்துச் செல்லும் முயற்சி சிலரால் தடுக்கப்பட்டதாக அறிக்கையில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் உள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் இல்லத்தில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களான வைத்திலிங்கம்,மானோஜ் பாண்டியன், ஜே.சி.டி பிரபாகர் ஆகியோர் கூட்டாகச் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

English summary

Amid Arumugasamy commission report, JCD Prabhakar has created a stir by saying O.Panneerselvam told to former ministers Vijayabaskar and S.P.Velumani that Jayalalithaa could be taken abroad for advanced treatment.