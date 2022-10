இப்போ போக வேண்டியதுதானே டெல்லிக்கு.. ஏர்போர்ட்டுக்கு கூட போகமுடியாது.. எடப்பாடியை விளாசிய புகழேந்தி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக சட்டசபையில் சபாநாயகரை எதிர்த்து ரகளை செய்யும் எடப்பாடி பழனிசாமி, டெல்லி சென்று லோக்சபா சபாநாயகரை எதிர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டியது தானே என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஏற்பட்ட ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலை தொடர்ந்து ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியில் இருந்து நீக்கிய எடப்பாடி பழனிசாமி, எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவியையும் பறித்தார்.

சட்டசபையில் ஓபிஎஸ் இருக்கையை மாற்றுமாறு சபாநாயகரிடம் ஈபிஎஸ் மனு அளித்த நிலையில், சபாநாயகர் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை. இதனை எதிர்த்து நேற்று எடப்பாடி அணியினர் போராட்டம் நடத்தினர்.

ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் அதிமுக எம்.பி இல்லை என்று லோக்சபா சபாநாயகருக்கும் கடிதம் அனுப்பி இருந்தார் ஈபிஎஸ். ஆனால், அவரது கடிதத்தை சபாநாயகர் பொருட்படுத்தவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எடப்பாடி VS ஓபிஎஸ்.. யார் பக்கம் நியாயம்.. சபாநாயகருக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் வைத்த கோரிக்கை

English summary

OPS supporter Pugazhendhi has criticized Edappadi Palaniswami, who is protesting against TN Assembly Speaker, saying that he should go to Delhi and raise his voice against Lok Sabha Speaker to remove OP Ravindranath.