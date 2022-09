சொல்லிட்டாங்கள்ல.. உறுதியா பொதுக்குழு செல்லாதுனுதான் தீர்ப்பு வரும்.. அடித்து சொல்லும் வைத்திலிங்கம்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்தக்கூடாது என சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளதே எங்களுக்கு கிடைத்துள்ள முதற்கட்ட வெற்றி என ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர் வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜூலை 11 பொதுக்குழு செல்லும் என்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து ஓ.பி.எஸ் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணையில் உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் நடத்த உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது. மேலும், இந்த மனு தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பி, விசாரணையை தசரா விடுமுறைக்குப் பின்னர் நவம்பர் 21ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் தேர்தல் நடத்த உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தடை- எடப்பாடி தரப்புக்கு பெரும் பின்னடைவு!

English summary

O.Panneerselvam supporter Vaithilingam said that the initial victory we have got is that the Supreme Court has ordered that the AIADMK General Secretary election should not hold.