“டெட்லைன்”.. இன்று இரவு 12 மணி வரை.. பாஜக, எடப்பாடிக்கு கெடு விதித்த ஓபிஎஸ் டீம்! அதிரவிட்ட மாஜி!

பாஜக, ஈபிஎஸ் அணியினருக்கு இன்று இரவு 12 மணி வரை கெடு விதித்துள்ளார் ஓபிஎஸ் அணியின் கு.ப.கிருஷ்ணன்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜகவும், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினரும் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக அவர்களது நிலைப்பாடு என்ன என்பதைக் கூற இன்று இரவு 12 மணி வரை கெடு விதித்துள்ளதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கு.ப.கிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமியும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் தொடர்ந்து தங்கள் ஆதரவாளர்களோடு தனித்தனியாக ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

இருவருமே நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களை தேர்தல் பணிக்குழுவில் நியமித்துள்ளனர். எனினும், இரு அணிகளுமே இன்னும் வேட்பாளரை அறிவிக்கவில்லை.

மேலும், பாஜக ஆதரவு யாருக்கு என்பது பற்றி இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் பாஜகவின் முடிவு அறிவிக்கப்படும் என அக்கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

OPS supporter Ku.Pa.Krishnan said that the BJP and the Edappadi Palaniswami party have given a deadline of 12 o'clock tonight to state their position.