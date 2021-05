தடம்மாறும் ஊரடங்கு.. எல்லை மீறும் மக்கள்.. மென்மை காட்டும் போலீஸ்.. கடுமையான முழு ஊரடங்கு வருமா?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: காவல்துறை பொதுமக்களிடம் மென்மையாக நடந்து கொள்வதால், உண்மையில் பலர் கொஞ்சம் கூட ஊரடங்கை மதிக்கவில்லை. எல்லை மீறி ஊர் சுற்றுகின்றனர். பல ஊர்களில் மக்கள் நடமாட்டம் மிக அதிகமாக உள்ளது. எனவே கடுமையான ஊரடங்கை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் பலர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆக்ஸிஜன் படுக்கை கிடைக்காமல் ஆம்புலன்ஸ்லேயே உயிரிழப்புது அதிகரித்துள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. நோயாளிகள் இடம் கிடைக்காமல் அல்லாடுகின்றனர்.

ஆனால் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல், ஊரடங்கை மதிக்காமல் மக்களில் பலர் எல்லை மீறுகின்றனர். கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து காவல்துறையினர் கண்காணிக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் 14 நாள் ஊரடங்கு உபயோக மில்லாமல் போய்விடும் என்பது பலரின் கருத்தாக உள்ளது.

English summary

Because the police are so gentle with the public, in fact many do not even respect the curfew in the slightest. In many cities people go to the roads too much. Therefore, many members of the public have demanded a severe curfew.