அதிகனமழையை எதிர்கொள்ளத் தயாராகும் மக்களே...இந்த பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது அவசியம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத் அறிவித்துள்ளது. ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழைக்கும் 11ம் தேதி அதி கனமழை முதல் மிக கனமழைக்கும் வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. பல மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகனமழையை எதிர்கொள்ளத் தயாராகும் மக்கள் என்னென்ன பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அரசு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை கடந்த ஒரு வாரகாலமாக வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்கள் மட்டுமல்லாது தென் மாவட்டங்களும் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன.

தென்காசி, நெல்லை, விழுப்புரம், மயிலாடுதுறை, மதுரை, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளுர், செங்கல்பட்டு, சிவகங்கை மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர் கனமழை காரணமாக பள்ளி,கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். தொடர் கனமழை காரணமாக நாகை,விருதுநகர்,கடலூர்,ராமநாதபுரம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர்,புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர் கனமழை காரணமாக மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

சென்னை உள்ளிட்ட 14 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்.. 7 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட்.. முழு பின்னணி!

தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக் கூடும். இது மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று 11ஆம் தேதி வடதமிழக கடற்பகுதிகளை நெருங்கும். அடுத்து வரக்கூடிய ஐந்து நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் கன மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் நாளை ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழைக்கும் 11ம் தேதி மிக கனமழை முதல் கனமழைக்கும் வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The Indian Meteorological Department has forecast a low pressure area in the southeastern Bay of Bengal for the next 12 hours. The Indian Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rains in one or two places on the 11th. Red Alert has been issued for several districts. Government officials have advised people who are preparing to face heavy rains what items to keep safe.