ஜாமீனில் வந்த “அறிவு”.. நீதிக்கான 31 ஆண்டுகால நீண்ட போராட்டம்.. அற்புதம்மாளின் நெகிழ்ச்சி அறிக்கை.!

சென்னை : 'விடுதலை' என்ற முழுமை நிலையை எட்ட காலம் இன்னும் கைகூடவில்வை என்ற நிலையில் கிடைத்திருக்கிற இந்த பிணை ஒரு இடைக்கால நிவாரணம் என்பதை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என மிகவும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என ஜாமினில் வெளி வந்துள்ள பேரறிவாளனின் தாயார் அற்புதம்மாள் உருக்கமாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் முருகன், நளினி, பேரறிவாளன், சாந்தன், ராபர்ட் பயாஸ், ஜெயக்குமார், ரவிச்சந்திரன் போன்றோர் கடந்த 30 வருடங்களாக சிறையில் இருக்கின்றனர்.

இவர்களில் 4 பேருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு அது ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கப்பட்டு, தற்போது 7 பேரும் ஆயுள் தண்டனை கைதியாக சிறையில் உள்ளனர். அவர்களில் பேரறிவாளனுக்கு கடந்த வாரம் ஜாமீன் வழங்கப்பட்ட நிலையில் , இன்று அவர் வெளி வந்தார்.

"I urge everyone to understand that this bail is an interim relief as the time has not yet come for the full extent of 'liberation'," said Arpudammal, the mother of Perarivalan.