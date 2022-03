21 மொழிகளில் தந்தை பெரியார் சிந்தனை தொகுப்புகள்... தமிழக பட்ஜெட் அறிவிப்புக்கு குவியும் பாராட்டுகள்!

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: தந்தை பெரியார் சிந்தனை தொகுப்புகள் ரூ5 கோடி செலவில் 21 இந்திய, உலக மொழிகளில் வெளியிடப்படும் என தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன. இது திராவிடன் மாடல் அரசு என்பதை இது ஒன்றே நிரூபிக்கும் என்கின்றனர் பெரியார் ஆதரவாளர்கள்.

மோடியை சந்தித்த இலங்கை நிதியமைச்சர்.. தமிழகம் சார்ந்த 4 திட்டங்களை செயல்படுத்த வலியுறுத்திய பிரதமர்

தமிழக சட்டசபையில் நடப்பாண்டு பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில் தமிழ் மொழி வளர்ச்சி, கல்வியை தொடருவதற்கான நிதி உதவி உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றன.

English summary

Periyar Supporters thanked to the Tamilnadu Govt's announcement on collection of Periyar's written works will be published in print and digital editions in 21 Indian and World languages.