ஒரு கை பாத்துருவோம்! தர்மபுரியில் களமிறங்கும் அன்புமணி! 3 நாட்களுக்கு பக்கா ப்ளான்! இதுதான் விஷயமா?

சென்னை : பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள அன்புமணி ராமதாஸ் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், இரண்டாம் கட்டமாக தர்மபுரி மாவட்டத்தில் மட்டும் மூன்று நாட்களுக்கு நடைபயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் இதற்கான ஏற்பாடுகளை பாமகவினர் பிரம்மாண்டமாக செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள அன்புமணி ராமதாஸ் தொடர்ந்து கட்சியை மறு சீரமைப்பு செய்வதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதோடு தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் கிராமம் கிராமமாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார்.

முதற்கட்டமாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இரண்டு நாட்களில் 60 கிராமங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட அவர் கட்சி கொடியை ஏற்றி வைத்து தொண்டர்களை சந்தித்து கட்சியின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை வழங்கியதோடு அவர்களது கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்தார்.

ஏரியில் வீடு கட்டுவது 'திராவிட மாடல்’! எல்லோருக்கு வேலை 'பாட்டாளி மாடல்”.! விளக்கம் தரும் அன்புமணி!

