அடுத்தடுத்து ஷாக்! மக்களை கசக்கிப் பிழியாதீங்க! தமிழக அரசுக்கு பாமக ராமதாஸ் விடுத்த கோரிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மின்சார கட்டணத்தை ஆண்டுக்கு 6% உயர்த்துவது மக்களை கசக்கிப் பிழியும் செயலாகும் எனவும், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் மக்களுக்கு அடுத்தடுத்து ஷாக் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் சுமார் 8 ஆண்டு இடைவெளிக்குப் பிறகு மின்சார கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழக மின்சாரம் மற்றும் மதுவிலக்கு ஆயுத தீர்வைத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அறிவித்தார்.

இதற்கு அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், போராட்டங்களும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மின்சார கட்டணத்தை ஆண்டுக்கு 6% உயர்த்துவது மக்களை கசக்கிப் பிழியும் செயலாகும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

